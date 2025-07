Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: POL-RE: Bottrop/Gladbeck/Castrop-Rauxel: Polizei bittet nach Betrugsfällen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop kommt es derzeit vermehrt zu Betrugsfällen. Erst gestern sind drei ältere Menschen auf die Maschen hereingefallen. Die Täter gehen raffiniert vor:

Bottrop:

Auf der Clemens-Kraienhorst-Straße fiel am Dienstagnachmittag eine Seniorin auf zwei mutmaßlich falsche Bankmitarbeiter herein. Gegen 12 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einem unbekannten Mann, der ihr mitteilte, dass von ihrem Konto unrechtmäßig Geld an eine Firma überwiesen werden soll. Die Seniorin nannte am Telefon ihre IBAN Nummer und die dazugehörige PIN zum angeblichen Schutz. Während der unbekannte Mann sie in ein Telefongespräch verwickelte, ließ sie einen, zuvor im Telefongespräch angekündigten unbekannten zweiten Mann, in ihre Wohnung. Der zweite unbekannte Mann sei wenig später wieder gegangen. Erst nach dem Verlassen der Wohnung fiel ihr auf, dass ihre Debitkarte nicht mehr da ist. Kurz darauf wurde Geld von dem Konto der Seniorin abgehoben. Der Abholer der Debitkarte kann wie folgt beschrieben werden: 1.65-1.70 m groß/ ca. 35 Jahre alt /schlanke Statur /schwarze Haare /längliches Gesicht /schwarze Jacke und dunkele Hose

Gladbeck:

Eine Seniorin ist am Dienstnachmittag auf der Gildenstraße Opfer von einer Betrügerin geworden. Gegen 15:15 Uhr befand sich die Seniorin mit ihren Freundinnen auf dem Gehweg, als eine unbekannte Frau auf Sie zu kam und nach dem Weg fragte. Währenddessen legte die unbekannte Frau der Seniorin eine goldfarbene Kette um das rechte Handgelenk. Die Seniorin lehnte den Kauf der Kette ab. Die unbekannte Frau begab sich daraufhin zu einem schwarzen Auto, das in der Nähe parkte und mit einer weiteren Person auf dem Fahrersitz besetzt war. Erst danach stellte die Seniorin fest, dass ihr Armband fehlte, dass sie zuvor an ihrem Handgelenk trug. Die unbekannte Frau beschrieb die Seniorin wie folgt: ca. 1.68m groß/ trug ein Kopftuch /langes schwarzes Kleid/spricht akzentfreies deutsch

Castrop-Rauxel:

Zwei mutmaßlich falsche Handwerker waren am Dienstagnachmittag auf der Mittelstraße in Castrop-Rauxel unterwegs. Gegen 14 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Hauseingangstür der Seniorin und gab sich als vermeintlicher Wasserversorger aus. Die Seniorin zögerte zunächst, ließ den unbekannten Mann allerdings doch in ihr Haus. Er hatte sie eindringlicher überzeugt, dass sie ansonsten für 4 Tage ohne Wasser auskommen müsse. Während einer der unbekannten Männer im Keller gemeinsam mit der Seniorin das Wasser laufen ließ und fortwährend auf Sie einredete, wurde das gesamte Haus der Seniorin durchwühlt. Den falschen Handwerker beschrieb die Seniorin wie folgt: zwischen 20-25 Jahre alt/ kurze braune Haare/ rote Warnweste und ein blau/schwarzes Oberteil/ spricht fließend deutsch

Nach ca. 15 min verließ der unbekannte Mann das Haus der Seniorin und flüchteten unerkannt. Es ist noch unklar, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die (nähere) Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111

Präventionstipps der Polizei: - Denken Sie daran: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - auch dann nicht, wenn sie sich als Bankmitarbeiter, Handwerker oder Amtspersonen ausgeben. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie Unbekannten nie ihre Bankkarte, verraten Sie niemanden ihre PIN. - Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die 110 an. - Betrüger werden immer erfinderischer und gehen hartnäckig vor: Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder Nachbarn über solche Betrugsmaschen - gemeinsame Aufmerksamkeit schützt.

Weitere Infos zu Betrugsmaschen und wie Sie sich schützen können, finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell