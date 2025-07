POL-RE: Oer-Erkenschwick: Keine Zulassung, keine Versicherung, kein Führerschein - KOD stellt E-Scooterfahrer

Recklinghausen (ots) - Herten: Bei einem Einbruch auf der Beethovenstraße lösten zwei Täter einen Alarm aus, der sie vermutlich in die Flucht schlug. In der vergangenen Nacht (Mitternacht) hebelten zwei bislang unbekannte Männer das Fenster eines Jugendzentrums auf und gelangten so in die Büroräume. Als der Alarm auslöste, ergriffen die Täter ohne Diebesgut die ...

