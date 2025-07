Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/ Gladbeck/ Recklinghausen/ Waltrop: Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Herten:

Bei einem Einbruch auf der Beethovenstraße lösten zwei Täter einen Alarm aus, der sie vermutlich in die Flucht schlug. In der vergangenen Nacht (Mitternacht) hebelten zwei bislang unbekannte Männer das Fenster eines Jugendzentrums auf und gelangten so in die Büroräume. Als der Alarm auslöste, ergriffen die Täter ohne Diebesgut die Flucht.

Eine Videoüberwachung zeichnete die Einbrecher auf: 1. Person:

- auffällig klein - bekleidet mit einer Kappe, einer Steppjacke und einer dunklen Hose - mit einem schwarzen Tuch vermummt

2. Person:

- deutlich größer als die erste Person - Kapuzenjacke und dunkle Hose - vermummt

Gladbeck:

In der vergangenen Nacht wurde ein Anwohner der Johowstraße auf einen Einbruch aufmerksam. Gegen 3.30 Uhr hörte er ein verdächtiges Geräusch und konnte kurz darauf zwei dunkel gekleidete Personen beobachten, die aus Richtung seines Nachbarhauses wegrannten. Im Anschluss konnte er feststellen, dass die Hauseingangstür offensichtlich aufgebrochen wurde. Ob die Täter Diebesgut mitnahmen, ist derzeit noch unklar.

Recklinghausen:

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag (10:00 Uhr) bis Dienstag (06:15 Uhr) in ein Einfamilienhaus auf der Graudenzer Straße ein. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Täter das Gartentor und die Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Waltrop:

In der vergangenen Nacht (03:55 Uhr) kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Die Täter gelangten über die zuvor aufgehebelte Haupteingangstür in den Verkaufsraum. Dort brachen sie die Zigarettenschränke auf und entwendeten mehrere Schachteln und Stangen. Sie flüchteten unerkannt.

Hinweistelefon für Zeugen: 0800/2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell