Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Geparktes Fahrzeug beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Issum (ots)

Am Montag (11. August 2025) kam es zwischen 11:40 Uhr und 12:10 Uhr an der Straße "Brückerheide" in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 22-jährige Halter eines schwarzen VW Golfs hatte das Fahrzeug am Straßenrand abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite feststellen. Der Verursacher hatte sich unterdessen von der Örtlichkeit entfernt, weshalb der Mann aus Kevelaer die Polizei informierte.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

