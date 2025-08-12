PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Kleve - Zeugen nach PKW-Brand gesucht

Kleve-Rindern (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (12. August 2025) musste die Feuerwehr zu einem PKW-Brand in Rindern auf der Keekener Straße ausrücken. Der Wagen - ein schwarzer VW Passat - war gegen 01:33 Uhr in Brand geraten. Er stand auf dem frei zugänglichen Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Der VW wurde durch das Feuer komplett beschädigt, außerdem schmolz durch die Hitzeentwicklung eine Jalousie an einem naheliegenden Haus. Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen ausgenommen. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen ist, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

