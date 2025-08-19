Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Inverkehrbringen von Falschgeld
Wangerooge (ots)
Am Dienstag, den 19.08.2025, wurden in der Mittagszeit im Bereich der Siedlerstraße, Durchgang zur Rösingstraße, mehrere Papierscheine in der Optik von 100-Euro-Banknoten aufgefunden und der Polizei übergeben.
Nach Angaben der Finder sollen sich dort eine größere Anzahl solcher Scheine befunden haben. Ein Teil sei bereits durch verschiedene Personen eingesammelt worden.
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Inverkehrbringen von Falschgeld eine Straftat darstellt. Finderinnen und Finder werden daher aufgefordert, die aufgefundenen Scheine bei der Polizeistation Wangerooge abzugeben.
Weitere Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Banknoten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerooge unter der Telefonnummer 04469/946900 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell