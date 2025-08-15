PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Mit 140 km/h durch die Stadt - Motorradfahrer fühlt sich angeblich verfolgt

Neubrandenburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag (14. August 2025) befuhr eine Zivilstreife der Polizei die Demminer Straße in Richtung Altentreptow.

Auf Höhe der Kreuzung Demminer Straße / Ponyweg nahmen die Beamten einen Motorradfahrer wahr, der mit seiner Suzuki ebenfalls in Fahrtrichtung Altentreptow unterwegs war.

Der Motorradfahrer beschleunigte augenscheinlich schnell, wechselte den Fahrstreifen ohne zu blinken und fuhr dann mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Altentreptow. Auf der Strecke von der Kreuzung Demminer Straße / Trockener Weg bis zur Kreuzung Demminer Straße / Am Eschenhof erreichte der Motorradfahrer eine Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h.

Auf Höhe der Tankstelle konnten die Beamten den Motorradfahrer stoppen und eine Verkehrskontrolle durchführen. Auf die Frage, warum er so schnell fuhr, gab der 35-jährige Deutsche aus Neubrandenburg an, dass er offenbar das Gefühl hatte, verfolgt zu werden und deswegen so stark beschleunigte.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

