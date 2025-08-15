PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Raststätte

Neu Schloen (ots)

In der Zeit vom 13.08.2025, 18:00 Uhr bis zum 14.08.2025, 09:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über ein Fenster in die Raststätte in der Lindenstraße in Neu Schloen. Die Täter entwendeten eine Geldkasse, das Trinkgeldschwein, Wein und Bratkartoffeln, sodass ein Schaden von circa 400 Euro entstanden ist. Aufgrund der Spurenlage vor Ort kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz und übernahm die Spurensicherung am Tatort.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Sachverhalt. Bei möglichen Hinweisen zum Einbruch in die Raststätte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag melden Sie sich bei der Polizei in Waren unter der 03991-1760.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

