Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Agrarbetrieb

Altenhof (ots)

Am 14.08.2025 gegen 07:30 Uhr erhielt das Polizeirevier Röbel Kenntnis von einem Einbruchsdiebstahl in einem Agrarbetrieb in der Freyensteiner Chaussee in Altenhof. Die bislang unbekannten Täter haben sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem dortigen Firmengelände verschafft. Im Tatzeitraum vom 13.08.2025, 23:00 Uhr bis zum 14.08.2025, 06:30 Uhr gelangten die Täter über ein Terrassenfenster in das Bürogebäude auf dem Agrarhof. Die Büroräume und darin befindliche Schränke und Schubläden wurden gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Auch ein Tresor wurde angegriffen. Weiterhin wurde ebenfalls eine Werkstatt auf dem Gelände durch die Täter gewaltsam betreten. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte nicht abschließend festgestellt werden, was durch die Täter entwendet wurde, sodass kein Stehlschaden zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist. Ein Sachschaden von circa 1.000 Euro an den beschädigten Eingängen ist entstanden. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensicherung in den Einsatz.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen zum Sachverhalt. Wer Beobachtungen oder Hinweise zum Geschehen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Gelände der Agrarfirma geben kann, meldet sich bei der Polizei in Röbel unter der 039931-8480.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

