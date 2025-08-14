PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Streit auf Parkplatz endet in Zelle

Neubrandenburg (ots)

Am 13.08.2025 gegen 18:00 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg eine lautstarke Streiterei zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lindenstraße in Neubrandenburg gemeldet.

Die Beamten trafen vor Ort auf eine männliche und zwei weibliche Personen, die wohl zuvor dortige Passanten bepöbelt hätten. Bei dem Mann handelt es sich um einen 21-jährigen Deutschen, der die Beamten bei Eintreffen wiederholt beleidigte. Aufgrund des aggressiven und gefährlichen Auftretens des jungen Mannes wurde dieser gefesselt. Er leistete gegen die gesamte polizeiliche Maßnahme extremen Widerstand und beleidigte die Beamten fortlaufend. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,15 Promille. Der Mann wurde im Anschluss in das Gewahrsam genommen. Bei der einen weiblichen Person handelt es sich um eine 24-jährige deutsche Frau, die während des Widerstandes des 21-jährigen Beschuldigten ebenfalls die Polizisten angegriffen hat. Der Angriff konnte abgewehrt werden und die Frau wurde am Boden fixiert. Ein Atemalkoholtest bei der 24-Jährigen ergab einen Wert von 1,74 Promille. Während des Sachverhaltes wurde niemand verletzt. Gegen beide Personen wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

