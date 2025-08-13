PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Mähdreschers

Waren (ots)

Heute gegen 13:20 Uhr wurde der Polizei in Waren ein Brand eines Mähdreschers auf einer Ackerfläche zwischen den Ortschaften Klein Flotow und Groß Flotow gemeldet. Bei Eintreffen der Kollegen waren bereits umliegende Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund eines technischen Defektes geriet das landwirtschaftliche Fahrzeug in Brand. Weiterhin brannten circa 1000 Quadratmeter Ackerfläche. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und es entstand ein Schaden von insgesamt 350.000 Euro. Der Fahrer des Mähdreschers blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

