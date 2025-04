Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in Seniorenwohnanlage - Drei Personen gerettet

Frankfurt am Main (ots)

Gegen 16:15 Uhr wurde der Feuerwehr Frankfurt ein Brand im 3. OG einer Seniorenwohnanlage in Zeilsheim gemeldet. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache Zeilsheim bestätigten den Brand und ließen auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" nachalarmieren. Daraufhin wurden weiter Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an die Einsatzstelle geschickt. Die ersten Einsatzkräfte begannen mit der Menschenrettung und Brandbekämpfung. Drei Personen konnten durch die Feuerwehr gerettet werden, 24 weitere Bewohner verließen mit Hilfe der Feuerwehr das Gebäude selbstständig.

Das Feuer, welches im 3. OG ausgebrochen war, breitete sich über die Fassade in das Dach aus. Zur Brandbekämpfung waren drei Drehleitern und die Höhenrettungsgruppe im Außenbereich, sowie mehrere Trupps unter Atemschutz im Innenbereich im Einsatz.

Die geretteten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Eine Person musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Unterbringung der Bewohner erfolgte während der Löscharbeiten in einem Bus der Feuerwehr. Ein Teil der Bewohner konnte im Anschluss an die Löscharbeiten wieder in Ihre Wohnungen. Die Bewohner der nicht mehr bewohnbaren Wohnungen kommen zum Teil bei Nachbarn oder Verwandten unter. Bei zwei Bewohnern kümmert sich das Sozialamt, welches vor Ort war, um die Unterbringung.

An der Einsatzstelle waren zu Spitzenzeiten ca. 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 37 Fahrzeugen tätig. Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr eingesetzt. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch nicht bekannt und wird durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell