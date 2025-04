Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Oberrad - Vier Personen gerettet

Frankfurt am Main (ots)

Über den Notruf wurden der Frankfurter Feuerwehr heute Mittag Hilferufe und Rauch aus einer Wohnung gemeldet. Als die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr in Oberrad an der gemeldeten Adresse eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Die Polizei rettete noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, mit Hilfe einer Leiter, die Person aus der Brandwohnung über den Balkon und begann mit der Evakuierung des Gebäudes. Eine weitere Bewohnerin des Gebäudes musste von der Feuerwehr über tragbare Leitern gerettet werden. Eine Wohnung im 1. OG stand in Brand, der Rauch breitete sich über den Treppenraum im Gebäude aus. Parallel zur Menschenrettung wurde das Feuer in der Wohnung von weiteren Einsatzkräften gelöscht. Durch die Rauchausbreitung im Gebäude mussten weitere Wohnungen kontrolliert werden. Vier Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht und behandelt. Eine Person musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Durch den schnellen und professionellen Einsatz der Polizei und Feuerwehr gab es keine weiteren Verletzten und die Bewohner der restlichen Wohnungen konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in Ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenhöhe übernimmt die Frankfurter Polizei.

