Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Hätten sie sich mal nicht gestritten...

Altentreptow (ots)

Am Sonntag gegen 01.00 Uhr fiel ein Räubertrio mutmaßlich deshalb in Altentreptow auf, weil es sich lautstark gestritten hat. Zeugen wurden auf das Trio aufmerksam, hörten dann auch noch etwas klirren und schließlich das Geräusch einer Flexmaschine.

Insgesamt drei Streifenwagen aus Malchin und Neubrandenburg wurden zum Einsatzort geschickt. Auf dem Bahnhofsvorplatz fielen zwei noch warme Motorräder und drei Helme auf. Zudem bemerkten die Polizisten einen Fahrkartenautomaten, bei dem versucht wurde, ihn aufzuflexen. Am Ende eines Bahnsteigs stellten die Beamten einen 50-jährigen Mann mit einem Flexgerät fest. Er wurde zu einem der Streifenwagen gebracht.

Kurz danach fiel den Beamten ein 41-jähriger Mann auf dem Bahnsteig auf, der verdächtig hin- und her lief. Auch er wurde als Beschuldigter belehrt und kam zu einem Streifenwagen.

Der Dritte im Bunde wurde gefunden, als die Polizei gerade die Spuren am Kartenautomaten sicherte. Die Beamten hörten ein Rascheln aus einem Gebüsch. Im Gebüsch hockte ein 42-Jähriger, der angab, sich vor der Polizei zu verstecken, weil er ohne Führerschein Motorrad gefahren sei.

Die drei Männer sind alle mehrfach polizeibekannt und deutsch.

Gegen sie wird nun unter anderem wegen Diebstahl mit Waffen und Sachbeschädigung ermittelt.

Stehlschaden ist nicht entstanden. Der Sachschaden an dem Automaten wird auf 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell