PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Oststadt: Motorradfahrer verstirbt nach Unfall

Neubrandenburg (ots)

Heute Mittag hat es einen schweren Unfall in der Salvador-Allende-Straße gegeben. Aus aktueller Sicht geht die Polizei davon aus, dass eine 42-Jährige mit ihrem Auto aus der Semmelweißstraße kommend abbog und dabei den Motorradfahrer auf der Salvador-Allende-Straße übersah. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß auf Höhe der Fahrertür gegen das Auto. Der 63-Jährige erlag kurz nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen im Klinikum.

Die Straße war zunächst auf Höhe der Unfallstelle vollgesperrt, später zur Unfallaufnahme noch halbseitig.

Ein Gutachter der Dekra kam in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft am Unfallort zum Einsatz. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Claudia Berndt
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:59

    POL-NB: Bar-Gast wehrt sich massiv gegen Rauswurf und verletzt mehrere Polizisten

    Neubrandenburg (ots) - Nachdem ein aggressiver Gast eine Bar am Güterbahnhof in Neubrandenburg nicht verlassen wollte, riefen Mitarbeiter heute kurz nach Mitternacht die Polizei. Den ersten beiden Beamten, die in der Bar ankamen, erklärte der Mann sofort auf Englisch, dass er nicht gehen werde. Er wirkte betrunken und hatte bereits eine blutende Wunde im Gesicht, die ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:40

    POL-NB: So fies: Betrüger ziehen Masche kurz nach echtem Unfall durch

    Sembzin/Malchow (ots) - Sie schrecken einfach vor nichts zurück: Kurz nach den ersten öffentlichen Berichten zu dem schweren Unfall gestern Nachmittag auf der B192 bei Sembzin kam es in der Region zu Schockanrufen mit Bezug zum Unfall. Dabei haben Betrüger direkt gestern Abend bei einer Seniorin in Malchow 45.000 Euro erbeutet! Sie hatten in dem Sinne leichtes ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:59

    POL-NB: Einige der gestohlenen Motorräder gefunden - Polizei sucht nun neue Zeugen

    Neubrandenburg (ots) - Wie am Montag berichtet, wurden aus einer Garage mehrere Motorräder gestohlen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/6089908). Nach dem Zeugenaufruf haben sich Bürger bei der Polizei gemeldet. Am Montag wurde dadurch die beschriebene gelbe Schwalbe am Spielplatz zwischen Ravensburgstraße und Cölpiner Straße gefunden. Sie konnte an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren