PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einige der gestohlenen Motorräder gefunden - Polizei sucht nun neue Zeugen

Neubrandenburg (ots)

Wie am Montag berichtet, wurden aus einer Garage mehrere Motorräder gestohlen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/6089908).

Nach dem Zeugenaufruf haben sich Bürger bei der Polizei gemeldet. Am Montag wurde dadurch die beschriebene gelbe Schwalbe am Spielplatz zwischen Ravensburgstraße und Cölpiner Straße gefunden. Sie konnte an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Gestern dann wurde aufgrund eines weiteren Hinweises das grüne Motorrad auf dem Datzeberg gefunden, am Anfang der Erich-Zastrow-Straße auf einem Anwohnerparkplatz beim Einkaufsmarkt.

Die Polizei sucht einerseits weiter nach den weiteren noch verschwundenen Motorrädern.

Gleichzeitig fragt die Polizei die Bevölkerung: Wer hat im Bereich der genannten Fundorte Beobachtungen gemacht und kann dadurch Hinweise auf die Personen geben, die mit den Motorrädern nach dem Diebstahl unterwegs waren oder diese an den genannten Orten abgestellt haben? Sachdienlich wären auch Beobachtungen, wohin Diejenigen nach dem Abstellen der Motorräder gegangen sind - zum Beispiel in welchen Hauseingang.

Hinweise können an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Claudia Berndt
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 07:03

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Pflegeeinrichtung

    Neustrelitz (ots) - Nach einem Einbruch in eine Pflegeeinrichtung in der Penzliner Straße / Ecke B193 in Neustrelitz sowie dem Diebstahl von Bargeld und Technik im Gesamtwert von etwa 1000 Euro sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen. Die Kripo ermittelt derzeit gegen Unbekannt. Am Montag hatten Mitarbeiter die Tat bemerkt und der Polizei gemeldet. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden, die nun ausgewertet werden ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 15:28

    POL-NB: Erstmeldung: Schwerer Unfall auf der B192

    B192 Sietow/Sembzin (ots) - Soeben hat sich ein schwerer Unfall mit nach aktuellem Stand drei beteiligten Autos auf der B192 zwischen Sembzin und Sietow ereignet. Die Polizei hat gerade die Sperrung der Straße auf Höhe veranlasst. Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber sind auf dem Weg zum Einsatzort. Nach derzeitiger erster Kenntnis der Polizei soll es mehrere mindestens schwerverletzte Personen geben. Rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren