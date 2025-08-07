Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einige der gestohlenen Motorräder gefunden - Polizei sucht nun neue Zeugen

Neubrandenburg (ots)

Wie am Montag berichtet, wurden aus einer Garage mehrere Motorräder gestohlen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/6089908).

Nach dem Zeugenaufruf haben sich Bürger bei der Polizei gemeldet. Am Montag wurde dadurch die beschriebene gelbe Schwalbe am Spielplatz zwischen Ravensburgstraße und Cölpiner Straße gefunden. Sie konnte an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Gestern dann wurde aufgrund eines weiteren Hinweises das grüne Motorrad auf dem Datzeberg gefunden, am Anfang der Erich-Zastrow-Straße auf einem Anwohnerparkplatz beim Einkaufsmarkt.

Die Polizei sucht einerseits weiter nach den weiteren noch verschwundenen Motorrädern.

Gleichzeitig fragt die Polizei die Bevölkerung: Wer hat im Bereich der genannten Fundorte Beobachtungen gemacht und kann dadurch Hinweise auf die Personen geben, die mit den Motorrädern nach dem Diebstahl unterwegs waren oder diese an den genannten Orten abgestellt haben? Sachdienlich wären auch Beobachtungen, wohin Diejenigen nach dem Abstellen der Motorräder gegangen sind - zum Beispiel in welchen Hauseingang.

Hinweise können an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell