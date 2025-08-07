PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: So fies: Betrüger ziehen Masche kurz nach echtem Unfall durch

Sembzin/Malchow (ots)

Sie schrecken einfach vor nichts zurück: Kurz nach den ersten öffentlichen Berichten zu dem schweren Unfall gestern Nachmittag auf der B192 bei Sembzin kam es in der Region zu Schockanrufen mit Bezug zum Unfall.

Dabei haben Betrüger direkt gestern Abend bei einer Seniorin in Malchow 45.000 Euro erbeutet!

Sie hatten in dem Sinne leichtes Spiel: Dass es einen Unfall mit einer getöteten Person gab, hatte sich schnell in der Region verbreitet. Umso echter wirkten dann wohl die Anrufe von den Betrügern, die den alten Menschen erzählen, dass ein Angehöriger den Unfall verursacht habe und sie diesen mit der Zahlung einer Kaution freikaufen könnten.

Es ist mehr als Makaber solche echten Unglücke so schamlos auszunutzen.

In dem Malchower Fall hat die Polizei heute eine Anzeige aufgenommen gegen Unbekannt. Zudem wurde bekannt, dass es gestern Abend noch weitere solcher Betrugsanrufe in der Müritzregion gab. Diese blieben nach aktuellem Stand aber erfolglos für die Betrüger.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Betrüger gerade in der Region nun noch weiter ihr Glück versuchen. Und dass sie das Internet nach solchen Meldungen durchforsten und einen möglichen nächsten schweren Unfall zum Anlass für ihre Betrugsmasche nehmen.

Daher noch einmal der wichtige Hinweis der Polizei: Auf keinen Fall irgendjemanden Bargeld oder Schmuck oder sonstige Wertsachen übergeben. Es gibt keine Kautionen in Deutschland. Tatverdächtige können nicht von Angehörigen freigekauft werden! Bitte fallen Sie nicht auf so etwas herein! Reden Sie mit Ihren älteren Angehörigen über solche Szenarien.

Rückfragen bitte an:

Claudia Berndt
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:59

    POL-NB: Einige der gestohlenen Motorräder gefunden - Polizei sucht nun neue Zeugen

    Neubrandenburg (ots) - Wie am Montag berichtet, wurden aus einer Garage mehrere Motorräder gestohlen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/6089908). Nach dem Zeugenaufruf haben sich Bürger bei der Polizei gemeldet. Am Montag wurde dadurch die beschriebene gelbe Schwalbe am Spielplatz zwischen Ravensburgstraße und Cölpiner Straße gefunden. Sie konnte an ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 07:03

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Pflegeeinrichtung

    Neustrelitz (ots) - Nach einem Einbruch in eine Pflegeeinrichtung in der Penzliner Straße / Ecke B193 in Neustrelitz sowie dem Diebstahl von Bargeld und Technik im Gesamtwert von etwa 1000 Euro sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen. Die Kripo ermittelt derzeit gegen Unbekannt. Am Montag hatten Mitarbeiter die Tat bemerkt und der Polizei gemeldet. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden, die nun ausgewertet werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren