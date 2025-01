LPI-NDH: Polizei bittet um Hinweise zu gestohlenem E-Lastenrad

Nordhausen (ots) - Am Mittwochvormittag wurde der Einbruch in mehrere Garagen in der Hardenbergstraße festgestellt. Insgesamt drei Garagen wurden durch Unbekannte auf der Suche nach Beutegut gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter erbeuteten nichts. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0026194 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

