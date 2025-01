LPI-NDH: Garagen aufgebrochen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Dienstag kamen Polizei und Feuerwehr gegen 18 Uhr in einer Wohnung in der Dürerstraße zum Einsatz, da es dort zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Es stellte sich heraus, dass der Bewohner Essen auf dem Herd zubereitet und dieses dort vergessen hatte. Das Essen brannte an und Rauch entwickelte sich. Ein Sachschaden entstand nicht. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: ...

