PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Feiernde Männer rufen mehrfach Sieg Heil

Schwarz (ots)

Rund um Mitternacht von Sonnabend auf Sonntag rief ein Mann den Notruf der Polizei. Er berichtete von mehreren feiernden Männern in einer Kleingartenanlage in Schwarz. Sie sollen nicht nur laut Musik abspielen, sondern auch mehrfach "Sieg Heil" gerufen haben.

Die erste Streifenwagenbesatzung aus Röbel legte sich zunächst auf die Lauer, um den genauen Ort der Party sowie das Drumherum auszukundschaften. Da die beiden Beamten trotz der Dunkelheit erkannten, dass es mehrere alkoholisierte Männer waren, wurde Verstärkung aus Neustrelitz angefordert. Als die beiden weiteren Streifenwagen ankamen, konnten die Beamten deutlich hören, dass mehrere Männer "Sieg Heil" riefen.

Sie betraten das Grundstück und wollten die Personalien der Männer feststellen. Da diese ziemlich betrunken waren, musste die Polizei viel Geduld aufbringen. Sie stellten fünf Deutsche im Alter von 39 bis 60 Jahren sowie einen 27-jährigen Polen fest. Aufgrund der laufenden Maßnahmen untersagten die Beamten den Männern, in der Zeit weiter Alkohol oder andere Getränke aus Glasflaschen oder Gläsern zu trinken. Das sah ein 39-Jähriger nicht ein, wollte sich wehren und konnte am Boden erst mit Hilfe von Handschellen beruhigt werden. Danach war er kooperativ und der Polizist konnte die Handschellen wieder abnehmen.

Gegen alle Männer wird wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß Paragraf 86a ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Claudia Berndt
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 14:31

    POL-NB: Oststadt: Motorradfahrer verstirbt nach Unfall

    Neubrandenburg (ots) - Heute Mittag hat es einen schweren Unfall in der Salvador-Allende-Straße gegeben. Aus aktueller Sicht geht die Polizei davon aus, dass eine 42-Jährige mit ihrem Auto aus der Semmelweißstraße kommend abbog und dabei den Motorradfahrer auf der Salvador-Allende-Straße übersah. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß auf Höhe der Fahrertür gegen das Auto. Der 63-Jährige erlag ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:59

    POL-NB: Bar-Gast wehrt sich massiv gegen Rauswurf und verletzt mehrere Polizisten

    Neubrandenburg (ots) - Nachdem ein aggressiver Gast eine Bar am Güterbahnhof in Neubrandenburg nicht verlassen wollte, riefen Mitarbeiter heute kurz nach Mitternacht die Polizei. Den ersten beiden Beamten, die in der Bar ankamen, erklärte der Mann sofort auf Englisch, dass er nicht gehen werde. Er wirkte betrunken und hatte bereits eine blutende Wunde im Gesicht, die ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:40

    POL-NB: So fies: Betrüger ziehen Masche kurz nach echtem Unfall durch

    Sembzin/Malchow (ots) - Sie schrecken einfach vor nichts zurück: Kurz nach den ersten öffentlichen Berichten zu dem schweren Unfall gestern Nachmittag auf der B192 bei Sembzin kam es in der Region zu Schockanrufen mit Bezug zum Unfall. Dabei haben Betrüger direkt gestern Abend bei einer Seniorin in Malchow 45.000 Euro erbeutet! Sie hatten in dem Sinne leichtes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren