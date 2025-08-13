PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mann beschäftigt Polizei und stört ein idyllisches Dorfleben

Stavenhagen (ots)

Am 12.08.2025 kam es gleich zu drei Polizeieinsätzen in dem kleinen Ort Pribbenow bei Stavenhagen. Zunächst erhielt das Polizeirevier Malchin gegen 14:30 Uhr eine Info über einen Dorfbewohner, der im Ort herumläuft und lautstark umherbrüllen soll. Die Kollegen konnten den Mann an seiner Wohnanschrift feststellen und ermahnten ihn zur Ruhe. Bereits zwei Stunden später wurde über den Notruf der Polizei bekannt, dass ein aggressiver Mann in Pribbenow Kinder bedroht habe und einen anderen Mann körperlich angegriffen habe, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Da der Mann im Ort aufgrund vergangener Sachverhalte bekannt ist, konnte er durch die hinweisgebende Familie erkannt werden. Hierbei handelt es sich um einen 30-jährigen deutschen Dorfbewohner, der der Polizei bereits bekannt war. Beim Eintreffen der Beamten befand sich der 30-Jährige wieder in seiner Wohnung und wurde anschließend in Gewahrsam genommen, aus dem er gegen 22:00 Uhr wieder entlassen wurde. Es stellte sich heraus, dass das jedoch nur von kurzer Dauer war, denn gegen 23:00 Uhr wurde dem Polizeirevier Malchin gemeldet, dass der Mann wieder in den Straßen von Pribbenow unterwegs sei und Bewohner angreife. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Beschuldigte auf eine Gruppe von drei Männern eine Glasflasche geworfen habe, die die Gruppe verfehlte. Wieder in der Wohnung festgestellt, ließ das Auftreten des Mann es auf einen psychischen Ausnahmezustand schließen, sodass ein Notarzt zur ärztlichen Begutachtung hinzugezogen wurde. Eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung wurde in beiden Fällen abgelehnt, sodass der Mann zum wiederholten Male an dem Tag in Gewahrsam genommen wurde. Eine Atemalkoholkontrolle ergab um 00:43 Uhr einen Wert von 0,92 Promille. Eine Mitteilung an den sozialpsychiatrischen Dienst ist erfolgt. Es wurden mehrere Anzeigen gegen den 30-jährigen Beschuldigten gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:04

    POL-NB: Porsche abgebrannt

    Neubrandenburg (ots) - Die Polizei Neubrandenburg sucht Zeugen, nachdem ein Porsche Panamera heute Nacht gegen 03.55 Uhr in der Hufeisenstraße im Reitbahnviertel gebrannt hat. Der etwas ältere Porsche stand auf einem Parkplatz zwischen "An der Rennbahn" und dem Reitbahnweg. Die Feuerwehr war zum Löschen des Fahrzeugs im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:30

    POL-NB: Hätten sie sich mal nicht gestritten...

    Altentreptow (ots) - Am Sonntag gegen 01.00 Uhr fiel ein Räubertrio mutmaßlich deshalb in Altentreptow auf, weil es sich lautstark gestritten hat. Zeugen wurden auf das Trio aufmerksam, hörten dann auch noch etwas klirren und schließlich das Geräusch einer Flexmaschine. Insgesamt drei Streifenwagen aus Malchin und Neubrandenburg wurden zum Einsatzort geschickt. Auf dem Bahnhofsvorplatz fielen zwei noch warme ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:00

    POL-NB: Feiernde Männer rufen mehrfach Sieg Heil

    Schwarz (ots) - Rund um Mitternacht von Sonnabend auf Sonntag rief ein Mann den Notruf der Polizei. Er berichtete von mehreren feiernden Männern in einer Kleingartenanlage in Schwarz. Sie sollen nicht nur laut Musik abspielen, sondern auch mehrfach "Sieg Heil" gerufen haben. Die erste Streifenwagenbesatzung aus Röbel legte sich zunächst auf die Lauer, um den genauen Ort der Party sowie das Drumherum auszukundschaften. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren