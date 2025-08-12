PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Porsche abgebrannt

Neubrandenburg (ots)

Die Polizei Neubrandenburg sucht Zeugen, nachdem ein Porsche Panamera heute Nacht gegen 03.55 Uhr in der Hufeisenstraße im Reitbahnviertel gebrannt hat.

Der etwas ältere Porsche stand auf einem Parkplatz zwischen "An der Rennbahn" und dem Reitbahnweg. Die Feuerwehr war zum Löschen des Fahrzeugs im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Zeugen, die zwischen 03.30 Uhr und 03.55 Uhr im Bereich des Tatorts verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224.

Rückfragen bitte an:

Claudia Berndt
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:30

    POL-NB: Hätten sie sich mal nicht gestritten...

    Altentreptow (ots) - Am Sonntag gegen 01.00 Uhr fiel ein Räubertrio mutmaßlich deshalb in Altentreptow auf, weil es sich lautstark gestritten hat. Zeugen wurden auf das Trio aufmerksam, hörten dann auch noch etwas klirren und schließlich das Geräusch einer Flexmaschine. Insgesamt drei Streifenwagen aus Malchin und Neubrandenburg wurden zum Einsatzort geschickt. Auf dem Bahnhofsvorplatz fielen zwei noch warme ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:00

    POL-NB: Feiernde Männer rufen mehrfach Sieg Heil

    Schwarz (ots) - Rund um Mitternacht von Sonnabend auf Sonntag rief ein Mann den Notruf der Polizei. Er berichtete von mehreren feiernden Männern in einer Kleingartenanlage in Schwarz. Sie sollen nicht nur laut Musik abspielen, sondern auch mehrfach "Sieg Heil" gerufen haben. Die erste Streifenwagenbesatzung aus Röbel legte sich zunächst auf die Lauer, um den genauen Ort der Party sowie das Drumherum auszukundschaften. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:31

    POL-NB: Oststadt: Motorradfahrer verstirbt nach Unfall

    Neubrandenburg (ots) - Heute Mittag hat es einen schweren Unfall in der Salvador-Allende-Straße gegeben. Aus aktueller Sicht geht die Polizei davon aus, dass eine 42-Jährige mit ihrem Auto aus der Semmelweißstraße kommend abbog und dabei den Motorradfahrer auf der Salvador-Allende-Straße übersah. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß auf Höhe der Fahrertür gegen das Auto. Der 63-Jährige erlag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren