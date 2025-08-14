PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Leblose Person auf Radweg gefunden

Neubrandenburg (ots)

Am Mittwoch, den 13.08.2025 gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei in Neubrandenburg über die Rettungsleitstelle eine leblose Person mit einem Fahrrad auf dem Verbindungsweg zwischen Alt Rehse und Meiershof gemeldet. Die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte vor Ort verliefen negativ, sodass durch den Arzt vor Ort nur noch der Tod des 68-jährigen deutschen Mannes festgestellt werden konnte. Die Ursache des Todes ist noch ungeklärt. Ob ein vorausgegangener Sturz oder aber ein medizinischer Notfall zum Tod geführt hat, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden und bleibt Bestandteil der Ermittlungen. Da momentan keine Zeugen zum Geschehen bekannt sind, bittet die Polizei um mögliche Hinweise zum Sachverhalt.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg

Das könnte Sie auch interessieren