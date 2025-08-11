PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - In der Nacht auf den heutigen Montag (11.08.2025) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Rumplerstraße.

Gegen 0.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da sein Abblendlicht nicht funktionierte. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 23-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem unterbanden sie die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten ein Messer sowie augenscheinlich Kokain bei dem Mann und stellten die Gegenstände sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz gegen den 23-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen 05.45 Uhr und 09.30 Uhr einen schwarzen Seat Ibiza in der Schubertstraße. Das Auto parkte am Straßenrand im einstelligen Hausnummernbereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Belästigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Bereits am vergangenen Dienstag (05.08.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 20-jährige Frau in einer Straßenbahn der Linie 2 am Rathausplatz. Gegen 13.00 Uhr fuhr die 20-Jährige in der Straßenbahn in Richtung Augsburg West P+R. Auf Höhe des Rathausplatzes streckte der Unbekannte der 20-Jährigen seine Körpermitte vor ihr Gesicht und berührte sein Glied. Dieses ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:31

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) kam es zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter am Rathausplatz. Gegen 05.30 Uhr sprach der unbekannte Täter einen 43-jährigen Mann an und bat diesen offenbar um Geld. Als der 43-Jährige seinen Geldbeutel aus der Hosentasche holte, entwendete der Unbekannte diesen. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich. Der unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren