Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - In der Nacht auf den heutigen Montag (11.08.2025) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Rumplerstraße.

Gegen 0.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da sein Abblendlicht nicht funktionierte. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 23-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem unterbanden sie die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten ein Messer sowie augenscheinlich Kokain bei dem Mann und stellten die Gegenstände sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz gegen den 23-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell