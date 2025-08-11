Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Belästigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am vergangenen Dienstag (05.08.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 20-jährige Frau in einer Straßenbahn der Linie 2 am Rathausplatz.

Gegen 13.00 Uhr fuhr die 20-Jährige in der Straßenbahn in Richtung Augsburg West P+R. Auf Höhe des Rathausplatzes streckte der Unbekannte der 20-Jährigen seine Körpermitte vor ihr Gesicht und berührte sein Glied. Dieses entblößte er nicht.

Der Mann verließ an der Haltestelle Mozarthaus/Kolping die Straßenbahn. Die Frau meldete den Vorfall im Nachgang der Polizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 70-80 Jahre alt, weiße Haare, ca. 170cm, helle Hautfarbe, blaue langärmlige Oberbekleidung, dunkle Hose.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell