PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Donnerstag (07.08.2025), 16.00 Uhr bis Sonntag (10.08.2025), 09.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Transporter aus der Schwimmschulstraße.

Der oder die Unbekannten verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst gewaltsam Zugang zu einem Geländer, auf dem der schwarze Iveco geparkt war. Anschließend entwendeten der oder die Täter den Transporter. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden sowie die genaue Schadenshöhe, wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:27

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt und bittet um Zeugenhinweise

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (10.08.2025) griffen drei bislang unbekannte Täter eine 58-Jährige in der Derchinger Straße Ecke Meraner Straße an und erbeuteten Bargeld. Die 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 03.15 Uhr war die 58-Jährige zu Fuß unterwegs. Hierbei sprachen sie südöstlich einer Tankstelle die drei bislang Unbekannten an und ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 15:40

    POL Schwaben Nord: Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (09.08.2025) entzog sich ein 30-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle. Die Polizei stoppte ihn kurze Zeit später. Gegen 23.00 Uhr wollte eine Polizeistreife den Motorradfahrer anhalten, was dieser aber ignorierte und flüchtete. Die Beamten stoppten den Motorradfahrer kurze Zeit später in der Pfarrhausstraße. Der Grund für sein Verhalten war schnell gefunden: Er besaß keine ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 15:39

    POL Schwaben Nord: Brand im Kellerschacht eines Supermarktes

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Samstag (09.08.2025) brach in einem Kellerschacht eines Supermarktes in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ein Brand aus. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert, nachdem Anwohner diesen bemerkt hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch abgeklärt, ebenso die Brandursache. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren