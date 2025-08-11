Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Donnerstag (07.08.2025), 16.00 Uhr bis Sonntag (10.08.2025), 09.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Transporter aus der Schwimmschulstraße.

Der oder die Unbekannten verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst gewaltsam Zugang zu einem Geländer, auf dem der schwarze Iveco geparkt war. Anschließend entwendeten der oder die Täter den Transporter. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden sowie die genaue Schadenshöhe, wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell