Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen beschädigt

Roßleben (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Freitag zwischen 20 Uhr und 6 Uhr die Reifen eines Fiat. Durch die Beschädigungen entwich die Luft der Reifen. Das Auto war zum Tatzeitpunkt in der Ziegelrodaer Straße abgeparkt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten um Hinweise von Zeugen der Tat. Konnten Sie die Sachbeschädigung beobachten oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0205041

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell