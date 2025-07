Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchserie

Wörth am Rhein (ots)

Am Sonntagmorgen teilte eine Anwohnerin aus Berg mit, dass offensichtlich in das Nachbaranwesen eingebrochen wurde, da die Terrassentür eingeschlagen sei. Die Bewohner waren in dieser Nacht nicht zuhause, weshalb bislang nicht geklärt ist, was entwendet wurde. Im Bereich der Verbandsgemeinde Hagenbach kam es in den letzten Wochen vermehrt zu Einbrüchen. Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell