LPI-NDH: Sprayer im Stadtgebiet - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Auf zwei Gebäude hatten es unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag abgesehen. Die Unbekannten besprühten im Zeitraum von 21 Uhr bis 7 Uhr ein Haus in der Uhlandstraße, sowie eine Garage in der Schillerstraße. Laut eines Zeugen entstand das Graffiti der Garage zwischen 21 Uhr und 04.30 Uhr. An beiden Gebäudefronten wurde in silberner Farbe dieselbe Abkürzung aufgesprüht.

Die Nordhäuser Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um Hinweise von Zeugen. Konnten Sie den Tathergang oder verdächtige Personen in genannten Zeiträumen beobachten, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0205054 (Uhlandstraße)

Aktenzeichen: 0205349 (Schillerstraße)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

