Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach "Umfall" musste geschoben werden

Nordhausen (ots)

Zum Sturz eines Radfahrers kam es am Donnerstagabend in der Barfüßerstraße. Ein 61-Jähriger nahm alkoholisiert auf seinem Herrenfahrrad am Straßenverkehr teil. Die Fahrweise des Mannes war so unsicher, dass er mit seinem Fahrrad umfiel. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe zwei Promille. Die Polizeibeamten brachten den Radfahrer zum nächstgelegenen Klinikum zu einer Blutprobenentnahme, um die genaue Konzentration an Alkohol im Blut zu bestimmen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

