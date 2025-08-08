PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Moped - Kraftradfahrer verletzt

Greußen (ots)

Donnerstagabend ereignete sich in der Robert-Koch-Straße, in der Zufahrt zu einem Parkplatz eines Supermarktes, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mopedfahrer verletzt wurde. Den auf den Parkplatz einbiegenden Kraftradfahrer übersah ein Volkswagen-Fahrer und stieß mit ihm zusammen, sodass er stürzte und sich hierbei verletzte. Der 15-Jährige wurde in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 11:47

    LPI-NDH: Motorradfahrer verunfallt schwer

    Harztor (ots) - Auf der Bundesstraße 81, zwischen Netzkater und der Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt, ereignete sich am Donnerstag gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines Motorradfahrers. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Biker mit seiner Yamaha bei dem Überholen eines anderen Kraftradfahrers zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Das Yamaha-Motorrad rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:47

    LPI-NDH: Photovoltaikanlage in Brand geraten - Schlimmeres wurde verhindert

    Obergebra (ots) - Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei kam es Donnerstagnachmittag in der Gewerbestraße. Der Rettungsleitstelle wurde eine brennende Photovoltaikanlage gemeldet. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz und begannen sofort mit ihren Maßnahmen, sodass die Flammen schnell gelöscht waren. Auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern kam es ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:54

    LPI-NDH: Garage eines Sportvereins von Einbrechern heimgesucht

    Artern (ots) - Im Tatzeitraum zwischen 17. Juni 2025 bis Donnerstag, 7. August, 20.40 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe gewaltsam Zutritt in die Garage eines ortsansässigen Sportvereins. Aus der Garage Am Hahnstein erbeuteten der oder die Täter Getränkekästen mit Wasser und Limonade im Wert etwa 150 Euro. Außerdem verursachen die Unbekannten Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu tat oder Täterschaft geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren