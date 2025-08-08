Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Moped - Kraftradfahrer verletzt
Greußen (ots)
Donnerstagabend ereignete sich in der Robert-Koch-Straße, in der Zufahrt zu einem Parkplatz eines Supermarktes, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mopedfahrer verletzt wurde. Den auf den Parkplatz einbiegenden Kraftradfahrer übersah ein Volkswagen-Fahrer und stieß mit ihm zusammen, sodass er stürzte und sich hierbei verletzte. Der 15-Jährige wurde in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.
