Polizei Dortmund

POL-DO: Brennende Fahrzeuge in Dortmund-Hombruch: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1063

In der Nacht auf Mittwoch (3. Dezember) sorgten ein in Brand gesetzter Roller und Mercedes-Vito in Dortmund-Hombruch für einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Nun sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen zündete eine bislang unbekannte Person gegen 23:25 Uhr in der Marienbader Straße ein Kleinkraftrad an. Das Feuer griff auf einen daneben geparkten Mercedes-Vito über.

Der unbekannte Tatverdächtige kann durch einen Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25-28 Jahre alt - ca. 1,65- 1,70 m groß - schlanke Statur - längerer Bart - schwarze Bekleidung mit Kapuze - trug einen weißen Kanister mit rotem Deckel in der Hand

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 18.000 EUR.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen und/oder der flüchtigen Person machen? Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

