Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorradfahrer verunfallt schwer
Harztor (ots)
Auf der Bundesstraße 81, zwischen Netzkater und der Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt, ereignete sich am Donnerstag gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines Motorradfahrers. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Biker mit seiner Yamaha bei dem Überholen eines anderen Kraftradfahrers zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Das Yamaha-Motorrad rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem anderen Kraftrad.
