Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein Kind von einem Pkw erfasst und hierbei schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Pkw-Fahrer gegen 15.25 Uhr vom Kreisverkehr kommend in die Waidweg. In weiterer Folge kollidierte das Auto mit einem Kind, welches über die Straße lief. Das vier Jahre alte Kind erlitt schwere Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 39-jährige Autofahrer alkoholisiert und zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Bei dem Autofahrer wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizeibeamten ermitteln zur Klärung des genauen Unfallherganges. Der Autofahrer wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

