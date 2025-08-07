PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Verkehrsschild

Bad Langensalza (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen kam es am Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz in der Rautenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine Fahrzeugführerin frontal mit einem Verkehrszeichen. An dem Volkswagen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

