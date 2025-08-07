LPI-NDH: Kollision mit Verkehrsschild

Worbis (ots) - Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Mittwoch 19 Uhr bis Donnerstag 07.10 Uhr widerrechtlich in eine Gartenhütte Am Klien ein. Aus dem Inneren erbeuteten sie unter anderem ein Luftdruckgewehr. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld suchten und sicherten Spuren, die Hinweise zu den Tätern liefern können. Weiter werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt ...

mehr