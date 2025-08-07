Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit Verkehrsschild
Bad Langensalza (ots)
Zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen kam es am Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz in der Rautenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine Fahrzeugführerin frontal mit einem Verkehrszeichen. An dem Volkswagen entstand erheblicher Sachschaden.
