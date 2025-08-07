Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mehrere zehntausend Euro Sachschaden und vier Verletzte nach Unfall
Leinefelde (ots)
In der Heiligenstädter Straße kollidierten am Donnerstag gegen 10 Uhr drei Fahrzeuge miteinander, nachdem ein Vorausfahrender die Fahrt verlangsamte und einer der Nachfolgenden dies vermutlich zu spät bemerkte. In Folge des Unfalls wurden vier Personen, darunter drei Kinder, leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten entsprechende Ermittlungen ein.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell