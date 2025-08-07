Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Diebe entwenden Lasergerät aus Bagger - Zeugen gesucht

Ichstedt (ots)

Einen Laser im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Unbekannte im Kyffhäuserkreis. Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Innenraum eines Minibaggers, der auf einem Grundstück Zum Mühlberg abgestellt war. Daraus entwendeten die Unbekannten schließlich die Lasertechnik. Zusätzlich zum Beuteschaden verursachten der oder die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0203958

