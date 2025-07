POL-SO: Raub im Trompeterwäldchen

Lippstadt (ots) - In der Nacht vom 26.07.2025, 20 Uhr auf den 27.07.2025, 07:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Imbiss an der Erwitter Straße ein. Mit einem Stein wurde die verglaste Zugangstür eingeworfen. Aus dem Innenraum wurde die komplette Ladenkasse mit einer geringen Menge an Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden. Hinweise ...

