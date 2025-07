POL-SO: Einbruch in Hirschberg

Anröchte (ots) - Am 25.05.2025, gegen 17:35 Uhr, alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei und teilte mit, dass ein Pkw über einen Grünstreifen am Bürgerhaus gedriftet sei. Am Bürgerhaus trafen die Einsatzkräfte einen 19-jährigen Anröchter mit seinem verschmutzten Pkw Daimler an. Nach Zeugenaussagen gefährdete der junge Anröchter durch seinen "Drift" vier spielende Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren. Die ...

mehr