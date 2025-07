Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lebensgefahr nach Motorradunfall

Warstein (ots)

Am 26.07.2025 um 16:30 Uhr ereignete sich auf der L 735 rund 3 km hinter Warstein-Hirschberg in Fahrtrichtung Oeventrop ein schwerer Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der 21-jährige Warsteiner fuhr als letzter in einer Gruppe von drei Motorradfahrern, als er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung mit seinem Leichtkraftrad in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit dem Stamm eines Baumes am Fahrbahnrand kollidierte. Es kam zum Sturz, bei dem sich der Fahrer so schwer verletzte, dass ein Rettungshubschrauber zwecks seiner Verbringung in eine Klinik mit unfallchirurgischem Schwerpunkt eingesetzt wurde. Da von lebensgefährlichen Verletzungen ausgegangen werden musste, wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis zur Unfallaufnahme eingesetzt. (MJ)

