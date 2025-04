POL-HRO: Vier Tatverdächtige nach einem versuchten Raub vorläufig festgenommen

Hagenow (ots) - Bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Hagenow haben unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Darüber hinaus entstand Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter zunächst gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen sein. Hier sollen sie aus einer aufgebrochenen Geldkassette mehrere hundert Euro Bargeld entwendet haben. Am Tatort ...

