Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Hagenower Spielothek

Hagenow (ots)

Bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Hagenow haben unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Darüber hinaus entstand Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter zunächst gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen sein. Hier sollen sie aus einer aufgebrochenen Geldkassette mehrere hundert Euro Bargeld entwendet haben. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Hagenow (Tel.: 03883 6310) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr in der Steegener Chaussee ereignet hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell