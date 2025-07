Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Driften kostete den Führerschein

Anröchte (ots)

Am 25.05.2025, gegen 17:35 Uhr, alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei und teilte mit, dass ein Pkw über einen Grünstreifen am Bürgerhaus gedriftet sei. Am Bürgerhaus trafen die Einsatzkräfte einen 19-jährigen Anröchter mit seinem verschmutzten Pkw Daimler an. Nach Zeugenaussagen gefährdete der junge Anröchter durch seinen "Drift" vier spielende Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren. Die blieben unverletzt, da sie dem Pkw ausweichen konnten. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Paderborn wurde der Führerschein beschlagnahmt. Auf derzeit ungewisse Zeit ist dem 19-jährigen das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

