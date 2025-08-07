PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Raub gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Mühlhausen (ots)

Am Sonntag, den 3. August 2025, kam es gegen 00.55 Uhr zu einem Raub in der Herrenstraße. Ein Radfahrer griff einen Fußgänger an, riss ihn zu Boden und entwendete anschließend seine Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten. Mit dem Beutegut entfernte sich der Unbekannte auf dem Fahrrad in Richtung Steinweg.

Durch den Geschädigten wurde der Täter wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ausländischer, nicht näher beschriebener Phänotyp
   - etwa 180 cm groß
   - dunkle, kurze Haare
   - gebrochene deutsche Aussprache
   - augenscheinlich ein älteres Fahrrad

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen. Ebenso sind Angaben wichtig, die zu der beschriebenen Person gemacht werden können. Besonders ist hier der Zeitraum zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr in dem Bereich der Herrenstraße, dem Steinweg und den umliegenden Straßen von Interesse.

Aktenzeichen: 0199837

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

