Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw gerät in den Gegenverkehr - erhebliche Verkehrsbehinderungen am Nachmittag

Hüpstedt (ots)

Auf der Landstraße 1015 ereignete sich am Mittwochnachmittag in Bereich der Serpentinen nahe Rüdigershagen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. In den Serpentinen geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigte und mussten in der Folge abgeschleppt werden.

An der Unfallstelle kam bis zur Bergung beider Fahrzeuge durch den Abschleppdienst der Verkehr zum Erliegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

