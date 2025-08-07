PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Verkehrsinsel kollidiert

Mühlhausen (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Marcel-Verfaillie-Allee. Die Fahrerin eines Zustellerfahrzeuges kollidierte kurz vor 15.30 Uhr mit einer Verkehrsinsel. Hierbei wurden das Fahrzeug sowie ein Verkehrszeichen und Steine der Verkehrsinsel beschädigt. Die Feuerwehr kam zur Reinigung der Fahrbahn und zur Beseitigung von Steinen zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

