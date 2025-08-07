PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feld in Flammen

Kleinfurra (ots)

Nahe der Landstraße 1034, zwischen Klein- und Großfurra, kam es am Mittwochnachmittag zu einem Feldbrand. Auf einer Fläche von etwa 5000 Quadratmetern wurde die Frucht beschädigt. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kommt es in dem Bereich des Öfteren zu Bränden, die auf eine Selbstentzündung zurückzuführen sind. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:33

    LPI-NDH: Mit Verkehrsinsel kollidiert

    Mühlhausen (ots) - Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Marcel-Verfaillie-Allee. Die Fahrerin eines Zustellerfahrzeuges kollidierte kurz vor 15.30 Uhr mit einer Verkehrsinsel. Hierbei wurden das Fahrzeug sowie ein Verkehrszeichen und Steine der Verkehrsinsel beschädigt. Die Feuerwehr kam zur Reinigung der Fahrbahn und zur Beseitigung von Steinen zum Einsatz. Rückfragen ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:32

    LPI-NDH: Diebe im Keller

    Großengottern (ots) - Schwere Beute machten bislang unbekannte Diebe im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in einen Keller und erbeuteten daraus mehrere Hantelstangen samt Gewichten sowie mehrere Paar Schuhe im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Wer den Kellereinbruch bemerkt hat oder Hinweise zur Täterschaft, möglicherweise auch ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:31

    LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

    Nottertal-Heilinger Höhen (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich in einer Gemeinschaftsunterkunft ereignete, hat die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis die Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren gewaltsam Zutritt in eine Wohnung verschafft. Anschließend attackierten sie den 30-jährigen Geschädigten, wobei sie auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren