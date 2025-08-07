Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feld in Flammen

Kleinfurra (ots)

Nahe der Landstraße 1034, zwischen Klein- und Großfurra, kam es am Mittwochnachmittag zu einem Feldbrand. Auf einer Fläche von etwa 5000 Quadratmetern wurde die Frucht beschädigt. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kommt es in dem Bereich des Öfteren zu Bränden, die auf eine Selbstentzündung zurückzuführen sind. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell