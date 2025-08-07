Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken nach Unfall geflüchtet - Täter gefasst

Artern (ots)

In der Kachstedter Straße ereignete sich am Mittwoch an einem Kreisverkehr ein Verkehrsunfall. Eine Frau musste an dem Kreisverkehr ihre Fahrt verlangsamen, was der Nachfolgende nicht rechtzeitig bemerkte. Es kam zum Auffahrunfall ohne Personenschaden. anschließend gab der Fahrer an seine Fahrt unmittelbar fortsetzen zu müssen. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser konnten den Mann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Nach der Einleitung der Ermittlungen folgte eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum.

