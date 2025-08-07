PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec aus Mehrfamilienhaus entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt sucht Zeugen nach dem Diebstahl eines Pedelecs, der sich im Zeitraum zwischen Samstag, 19. Juli, 1 Uhr und Montag, 21. Juli, 7 Uhr ereignete. Bislang unbekannte Diebe entwendeten das Fahrrad aus dem Kellerflur eines Mehrfamilienhauses in der Cranachstraße. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Winora im Wert von etwa 500 Euro.

Wer kann Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben? Wer kann Angaben zum Verbleib des entwendeten Pedelecs machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0195547

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

