Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Größerer Polizeieinsatz an Westicker Straße nach Eigengefährdungslage

Fröndenberg (ots)

Gegen 12.00 Uhr betrat am Donnerstag (03.07.2025) ein 56-jähriger Mann eine Bäckerei an der Westicker Straße in Fröndenberg.

In den Räumlichkeiten verletzte sich der mutmaßlich psychisch Kranke mit einem Messer. In der Filiale befindliche Personen konnten sich in Sicherheit bringen.

Mit Spezialeinsatzkräften konnte der Mann gegen 14.30 Uhr überwältigt, ärztlich erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt werden.

Zur Zeit des Einsatzes war die Westicker Straße weiträumig gesperrt.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

